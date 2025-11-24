Суперкомпьютер Opta назвал лондонский «Арсенал» явным фаворитом английской Премьер-лиги сезона 2025/26 с вероятностью победы 64,16%.

Эберечи Эзе globallookpress.com

Вероятность выигрыша у «Манчестер Сити» составляет 22,40%, что почти в три раза ниже шанса «Арсенала». Третье место по вероятности чемпионства занимает «Ливерпуль» с 7,31%, а за «Челси» отводится всего 2,71%.

После 12 туров АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 29 очками, «Челси» находится на втором месте с 23 очками, а «Манчестер Сити» — третьем с 22 очками. «Ливерпуль» с 18 очками расположился лишь на 11-м месте.