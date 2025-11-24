Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги.

Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед»: Ламмерс, Йоро, Де Лигт, Шоу, Мазрауи, Каземиро, Фернандеш, Доргу, Мбеумо, Диалло, Зиркзе.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Тарковский, Кин, Миколенко, Гарнер, Гуйе, Ндиайе, Дьюсбери-Холл, Грилиш, Барри.

Матч между этими командами состоится сегодня, 24-го ноября в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 11-и туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в таблице с 18-ю очками в активе. «Эвертон» — на 13-й позиции (15).