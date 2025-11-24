Защитник «Пари НН» Юрий Коледин отметил, что несмотря на поражение в матче с «Зенитом», на поле ощущался командный дух.

Юрий Коледин globallookpress.com

«Мы очень хорошо играли и как команда, и индивидуально. Да, повторюсь, проиграли, но чувствовалась команда на поле. Было очень приятно играть. К сожалению, уступили, но все равно была принципиальная игра»,﻿ — сказал Коледин в интервью «Матч ТВ».

16-м туре РПЛ «Пари НН» дома уступил «Зениту» со счетом 0:2. Голы забили Максим Глушенков на 48-й минуте и Вендел на 69-й.

После 16 матчей нижегородцы набрали восемь очков и замыкают турнирную таблицу, тогда как «Зенит» идет третьим с 33 очками. Следующую игру «Пари НН» проведет на выезде против «Акрона» 29 ноября.​