Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу форварда лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Честно говоря, летом, когда "Арсенал" подписал его, я смотрел на приобретения клуба. Мне казалось, что многие из них действительно должны были усилить команду. Когда пришёл Эзе, я подумал: "Ладно, может, пригодится". Но мы видим некоторые из его лучших моментов в этом сезоне, несколько великолепных голов, а затем он делает хет-трик. Так что прошу прощения. Я определённо недооценил важность этого подписания, потому что, похоже, он может сыграть решающую роль в "Арсенале" в этом сезоне и в перспективе выиграть титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Эзе оформил хет-трик в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1).