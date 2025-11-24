Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уровне физической готовности нападающего команды Дмитрия Воробьёва после матча 16-го тура с «Краснодаром» (1:1).

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«Что касается уровня готовности, то фактически Воробьёв только эту неделю начал тренироваться в общей группе. Он абсолютно здоров. Что касается его функционального состояния, то оно потихоньку приходит в тот игровой ритм, на текущее состояние, под конец года. Он практически месяц пропустил, это срок. Понемногу надо набирать. Вместе с Сергеем Пиняевым он провёл ровно тот отрезок, который им был отведён, самый оптимальный. На наш взгляд и по мнению медицинского штаба, больше было бы многовато», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В матче 13-го тура чемпионата России с «Акроном» нападающий «Локомотива» получил травму. Медицинский штаб клуба диагностировал у Воробьёва мышечный надрыв.