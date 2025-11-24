После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Эльче» — на 11-й позиции с 16-ю баллами.

У «Реала» отличились Дин Хёйсен на 78-й минуте и Джуд Беллингем на 87-й минуте.

В составе хозяев голы записали на свой счет Алейс Фебас на 53-й минуте и Альваро Родригес на 84-й минуте.

«Реал» не смог обыграть «Эльче» (2:2) в матче 13-го тура испанской Примеры.

