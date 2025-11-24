«Реал» не смог обыграть «Эльче» (2:2) в матче 13-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Алейс Фебас на 53-й минуте и Альваро Родригес на 84-й минуте.
У «Реала» отличились Дин Хёйсен на 78-й минуте и Джуд Беллингем на 87-й минуте.
Результат матча
ЭльчеЭльче2:2Реал МадридМадрид
1:0 Алейкс Фебас 53' 1:1 Дин Хейзен 78' 2:1 Альваро Родригес 84' 2:2 Джуд Беллингхэм 87'
Эльче: Игнасио Пенья, Эктор Форт (Адрия Педроса 66'), Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст, Альваро Нуньес, Алейкс Фебас, Марк Агуадо (Федерико Редондо 83'), Грэйди Диангана (Мартим Нету 66'), Херман Валера (Лео Петро 83'), Рафаэль Мир Висенте, Андре Силва (Альваро Родригес 79')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия (Федерико Вальверде 57'), Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Даниель Себальос (Винисиус Жуниор 57'), Арда Гюлер (Гонсало Гарсия 64'), Трент Александер-Арнольд, Килиан Мбаппе, Родриго (Эдуардо Камавинга 57'), Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras (Браим Диас 89')
Жёлтые карточки: Давид Аффенгрубер 57' (Эльче), Виктор Чуст 68' (Эльче), Алейкс Фебас 88' (Эльче)
Красная карточка: Виктор Чуст 90+6' (Эльче)
После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Эльче» — на 11-й позиции с 16-ю баллами.