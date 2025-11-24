Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал текущие результаты команды в сезоне, подчеркнув необходимость борьбы за улучшение ситуации.

«Мы будем делать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. Понимаем, насколько сложно. Но мы рады, что выиграли у Махачкалы. Надо продолжать. Мы хотим побеждать в следующих играх», — сказал Бителло в интервью «Чемпионату».

После 16-ти сыгранных матчей в чемпионате России «Динамо» набрало 20 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Следующим соперником московской команды станет «Ахмат».

В текущем сезоне Бителло провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.