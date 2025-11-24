Агент Вадим Шпинев отметил, что хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков отказался от космического предложения из Саудовской Аравии.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Какая сейчас цена Батракова? Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются — больше 10. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша…120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20», — заявил агент в интервью «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 23 миллиона евро.