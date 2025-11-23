Мюнхенская «Бавария» предпринимает активные шаги для продления контракта со своим защитником Дайо Упамекано﻿.

Дайо Упамекано globallookpress.com

Однако, как сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х, сам футболист предпочитает продолжить карьеру в мадридском «Реале»﻿, считая этот вариант приоритетным.

Немецкий клуб нацелен сохранить французского центрального защитника﻿, но 27-летний игрок склоняется к переходу в испанский гранд. За Упамекано также борются английский «Ливерпуль»﻿ и французский «ПСЖ»﻿.

В сезоне 2025/2026 защитник сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его текущий контракт с «Баварией» действует до лета 2026 года.