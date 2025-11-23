Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова.

Роман Шишкин
Роман Шишкин globallookpress.com

Напомним, что в дебютном матче под руководством Романова «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

«Очень классный дебют для Романова.  Думаю, многие заметили его спокойствие на контрасте со Станковичем.  Романов прекрасно знает возможности футболистов, принципы.  Благодаря ему в "Спартаке" появился баланс.  Наверняка он завершит этот год в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а потом руководство будет думать.  Однако я бы рассмотрел такую кандидатуру.  Когда-то же нужно начинать тренировать.

У нас есть не такой давний пример Карреры.  Всё время приглашали иностранных тренеров.  Сейчас есть возможность не только кого-то искать, а взять готового тренера, который знает всех игроков и спартаковскую кухню.  Романов достаточно молод и перспективен.  Почему бы и нет?  С удовольствием бы рассмотрел его назначение на постоянную основу», — цитирует Шишкина «Чемпионат».