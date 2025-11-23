В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Осер» и «Лион» сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не порадовали болельщиков забитыми мячами, сыграв 0:0.
Результат матча
ОсерОсер0:0ЛионЛион
Осер: Донован Леон, Ламин Си, Синали Дьоманде, Клеман Акпа, Гидеон Менса (Фредрик Оппегор 84'), Руди Матондо, Уссама Эль-Аззузи (Ассан Диуссе 89'), Кевин Дануа, Лассин Синайоко (Ибрахим Осман 89'), Секу Мара (Хосуэ Казимир 72'), Дэнни Намасо
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Клинтон Мата (Матис Де Карвалью 63'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Халес Мера (Павел Шульц 46'), Адам Карабец, Таннер Тессманн, Корентин Толиссо, Мартин Сатриано, Афонсу Морейра
Жёлтые карточки: Гидеон Менса 28' — Халес Мера 20', Корентин Толиссо 69', Эйнсли Мэйтленд-Найлс 87'
У «Лиона» стало 21 очко и шестое место в турнирной таблице Лиги 1, в активе «Осера» стало 8 баллов и последняя строчка.