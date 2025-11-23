В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Осер» и «Лион» сыграли вничью.

«Лион»
Команды за 90 минут так и не порадовали болельщиков забитыми мячами, сыграв 0:0.

Результат матча

0:0
Осер:  Донован Леон,  Ламин Си,  Синали Дьоманде,  Клеман Акпа,  Гидеон Менса (Фредрик Оппегор 84'),  Руди Матондо,  Уссама Эль-Аззузи (Ассан Диуссе 89'),  Кевин Дануа,  Лассин Синайоко (Ибрахим Осман 89'),  Секу Мара (Хосуэ Казимир 72'),  Дэнни Намасо
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус,  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата (Матис Де Карвалью 63'),  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Халес Мера (Павел Шульц 46'),  Адам Карабец,  Таннер Тессманн,  Корентин Толиссо,  Мартин Сатриано,  Афонсу Морейра
Жёлтые карточки:  Гидеон Менса 28'  —  Халес Мера 20',  Корентин Толиссо 69',  Эйнсли Мэйтленд-Найлс 87'

У «Лиона» стало 21 очко и шестое место в турнирной таблице Лиги 1, в активе «Осера» стало 8 баллов и последняя строчка.