Хавбек казанского «Рубина» Далер Кузяев подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом», в котором его команда выиграла со счетом 1:0.

Далер Кузяев globallookpress.com

«Настроение перед матчем было боевое. Не сказал бы, что серия без побед и голов давила на нас, но она, определённо, не устраивала нас. Тем более Рашид Маматкулович Рахимов сказал, что в последнем домашнем матче в году мы должны порадовать своих болельщиков и обязательно постараться выиграть», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

Автором единственного гола в этом матче стал Мирлинд Даку на 75-й минуте. После 16 туров «Рубин» с 23 очками занимает 7-е место. В 17-м туре команде предстоит выездная игра с «Зенитом».