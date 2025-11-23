Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о поражении своей команды в матче 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:4).

Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Очень болезненное поражение. Не буду скрывать, мы сыграли ужасно. Полная противоположность тому, что мы собирались показать, когда приехали сюда. Мы можем только извиниться перед болельщиками за эту игру.

Думаю, независимо от того, что обе команды хотели разыгрывать коротко, соперник извлек из этого больше, а мы не могли выбраться. Когда команда играла длинными передачами, мы не выиграли достаточно единоборств. Это наглядно видно по их второму и третьему голам, когда их игрок прошел через двух или трех наших. Плохое выступление, и мы проиграли.

Я видел характер и желание бороться в этой команде, но сегодня мы выиграли мало единоборств. Можно называть это как угодно, но мы не выиграли их достаточно.

Я пытался играть по схеме 5-4-1. Я всегда беру ответственность на себя: это был мой выбор — использовать эту систему, но мы поменяли ее в перерыве. Мое видение такое: какую бы схему мы сегодня ни выбрали, у нас не было достаточного количества выигранных единоборств или интенсивности в ключевые моменты, а в таких условиях очень тяжело выиграть.

Голы мне нужно изучить подробнее. Весь матч мне придется пересмотреть сегодня вечером — и это будет тяжелый просмотр. Мы были недостаточно агрессивны и не шли вперед, когда могли, и соперник легко проходил нас», — сказал Франк BBC.

«Тоттенхэм» располагается на 9-й позиции в таблице АПЛ с 18-ю очками в активе. В следующем матче «шпоры» сыграют против ПСЖ 26-го ноября в Лиге чемпионов.