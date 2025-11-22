Центральный матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября в Москве на «Лукоил Арене». Начало в 16:45 по мск.
После 15 туров у «Спартака» 25 очков. Клуб выиграл 2 матча из 5 последних и сейчас занимает 6-е место.
ЦСКА с 33 баллами после 15 матчей в турнире расположился вторым вслед за «Краснодаром». «Армейцы» выиграли в трех последних турах чемпионата, а также 4 из 5 матчей РПЛ.
В последних двух очных встречах ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Последний раз «Спартак» побеждал ЦСКА 2 года назад.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 2.17 на победу «Спартака» и 3.30 на победу ЦСКА.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Спартака» со счетом 3:1.
Трансляция матча
