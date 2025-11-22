«Майнц» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.
На 9-й минуте защитник хозяев Андреас Ханче-Ольсен оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
«Майнц» сумел сравнять счет на 76-й минуте благодаря голу Данни да Косты.
Результат матча
МайнцМайнц1:1ХоффенхаймХоффенхайм
1:0 Данни да Коста 76'
Майнц: Робин Центнер, Андреас Ханше-Ольсен, Леннард Малоуни (Данни да Коста 46'), Филипп Мвене, Сильван Видмер (Sota Kawasaki 46'), Доминик Кор, Надим Амири, Кайсю Сано, Пауль Небель, Ли Джэ Сон (Нельсон Вайпер 67'), Бенедикт Холлербах (Штефан Белл 90')
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо, Альбиан Хайдари, Робин Гранач, Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Леон Авдуллаху, Гриша Прёмель, Базумана Туре (Макс Мёрштедт 77'), Фисник Аслани (Ила Бебу 90'), Андрей Крамарич (Тим Лемперте 58')
Жёлтые карточки: Сильван Видмер 24', Филипп Мвене 90+6', Надим Амири 90+6' — Бернардо 42', Робин Гранач 68'
Красная карточка: Доминик Кор 88' (Майнц)
После этого матча «Майнц» занимает 17-е место в таблице Бундеслиги с 6-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 6-й строчке с 20-ю баллами.