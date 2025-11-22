«Айнтрахт» в гостях обыграл «Кельн» (4:3) в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У гостей дублем отметился Жонатан Буркардт, отличившись на 59-й и 63-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Артур Теате на 39-й минуте и Махмуд Дауд на 45+6-й минуте.

У «Кельна» голы забили Якуб Каминьский на 4-й минуте, Мариус Бюльтер на 83-й и Джан-Лука Вальдшмидт на 90+4-й минуте.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 9 32 Владение мячом 68 5 Угловые удары 9 3 Офсайды 2 12 Фолы 8

После этого матча «Айнтрахт» занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 20-ю очками в активе. «Кельн» — на 9-й строчке (14).