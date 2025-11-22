22 ноября в 11-м туре чемпионата Германии сыграют «Кёльн» и «Айнтрахт» Франкфурт. Начало встречи — в 20:30 мск.
«Кёльн»
Турнирное положение: «Кёльн» по итогам 10-ти туров немецкого первенства набрал 14 очков и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда занимает девятое место с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6) и в три — от нынешнего соперника, а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Фрайбурга».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата «Козлы» на чужом поле в дерби потерпели поражение от гладбахской «Боруссии» (1:3).
Перед этим в игре девятого тура немецкого первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах разгромил «Гамбург» (4:1).
Не сыграют: травмирован — Губерс, Килиан, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кёльн» проиграл три раза при одной победе.
Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Саид Эль-Мала и Якуб Каминский — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 10-ти туров немецкого первенства набрал 17 очков и также борется за попадание в континентальные турниры.
Команда занимает седьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-6) и в четыре — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура национального чемпионата «Орлы» на своем поле одержали победу над «Майнцем» (1:0).
Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже не выиграл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с итальянским «Наполи» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Баум, Хёйлунн, Ларссон и Узун, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл лишь раз при одной победе и трех ничьих.
Такая форма вроде бы сулит гостям не лучшие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.
Йонатан Буркардт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Кёльн» проиграл
- в трех последних матчах «Кёльна» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Айнтрахт» сыграл вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.75, победа «Кёльна» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.45.
Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
При этом в пяти из семи последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Кёльна».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25