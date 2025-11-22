22 января «Челси» встретится с «Бернли» в гостевом матче 12-го тура Английской Премьер-лиги, начало игры запланировано на 15:30 по московскому времени.

Футбольный клуб «Челси» globallookpress.com

В стартовом составе «Челси» снова не будет ни одного игрока в возрасте 30 лет и старше.﻿ Команда продлила серию до 50 матчей подряд без начала игры футболистов старше 30 лет, став второй командой в истории АПЛ с таким рекордом.﻿

Первой была «Астон Вилла», которая не выпускала старших 30 лет игроков в стартовом составе с сентября 2012 по январь 2014 года, всего 59 матчей.﻿