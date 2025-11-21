Защитник Антонио Рюдигер и мадридский «Реал» готовы вернуться к переговорам о новом контракте. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Ранее стороны уже обсуждали продление соглашения, однако процесс приостановился после того, как футболист получил мышечную травму. В клубе намерены дождаться его полного восстановления, после чего контакты будут возобновлены.

По информации источника, за развитием ситуации наблюдают клубы из Саудовской Аравии, а также не исключается возможность возвращения игрока в английскую Премьер-лигу.

Рюдигер выступает за «Реал» с лета 2022 года и за это время успел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.