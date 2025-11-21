В текущем сезоне Гирасси сыграл 15 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Боруссией» действует до лета 2028 года.

Отмечается, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим стремится подписать Гирасси для усиления атакующей линии. При этом зимой возможен уход из клуба форварда Джошуа Зиркзее.

Согласно источнику, в январе 2026 года в контракте 29-летнего футболиста вступит в силу опция выкупа за 50 млн евро.

«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси , сообщает Caught Offside.

