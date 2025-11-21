Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче против «Атлетика» на «Камп Ноу».

«Мы все с нетерпением ждем возвращения домой. Наш соперник проводит отличный сезон, и это прекрасная возможность оценить наше положение.

Мы, конечно же, предпочитаем играть на "Камп Ноу". Мы испытали это на открытой тренировке, и это были невероятные ощущения.

Мы любим этот футбольный стадион, но посмотрим. Думаю, он может оказать нам огромную поддержку в матче, потому что болельщики рядом и знают, что команде она нужна. Они всегда нам помогают, и замечательно видеть такую ​​связь между командой и болельщиками», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Матч «Барселона» — «Атлетик» состоится в субботу, 22 ноября. Начало игры — в 18:15 мск.