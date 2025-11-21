Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о нынешнем положении в команде.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Сначала я подумал, что обстановка в Премьер-лиге сильно изменилась, и это меня воодушевило. Я сразу понял, что в некоторых аспектах нам будет трудно, но чувствовал, что это лучшая лига в мире, и возможно, лучший клуб

Прибавляет ли команда? Я думаю, мы это демонстрируем, но главное то, что неважно, что мы сделали в последних играх. Мы не должны забывать, что в этих матчах мы много страдали, и играем каждый матч так, как будто он последний.

Мы стали больше доминировать, показывать лучший футбол и стали более конкурентоспособными во всех отношениях», — приводит слова Аморима

BBC.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.