Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил игру английского форварда «Баварии» Гарри Кейна.

Уэйн Руни
Уэйн Руни globallookpress.com

«Кейн побьёт рекорд по количеству матчей за сборную, учитывая, за какую сборную он играет.  Я просто считаю, что его развитие, как игрока, невероятно.  Он напоминает мне Криштиану Роналду в те времена, когда мы играли за "Манчестер Юнайтед".  Иногда он бьёт под безумным углом, а ты думаешь: "Что ты делаешь?  Пасуй! ".  А он снова продолжает бить — и правой, и левой ногой.  Считаю его лучшим игроком сборной Англии.  Статистика, которую он набирает, просто невероятна», — приводит слов Руни Goal.com.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 3 ассиста.