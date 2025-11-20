Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил игру английского форварда «Баварии» Гарри Кейна.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Кейн побьёт рекорд по количеству матчей за сборную, учитывая, за какую сборную он играет. Я просто считаю, что его развитие, как игрока, невероятно. Он напоминает мне Криштиану Роналду в те времена, когда мы играли за "Манчестер Юнайтед". Иногда он бьёт под безумным углом, а ты думаешь: "Что ты делаешь? Пасуй! ". А он снова продолжает бить — и правой, и левой ногой. Считаю его лучшим игроком сборной Англии. Статистика, которую он набирает, просто невероятна», — приводит слов Руни Goal.com.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал 3 ассиста.