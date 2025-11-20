«Крузейро» проявляет интерес к форварду «Зенита» Педро, сообщает журналист Экрем Конур в X.

По информации источника, петербургский клуб оценивает трансфер 19-летнего бразильца в 30 миллионов евро.

Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в начале прошлого года за 9 миллионов евро, при этом клуб из Сан-Паулу сохранил за собой право на 2,5% от любой будущей продажи игрока.

В текущем сезоне Педро провёл 20 матчей за сине-бело-голубых, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.