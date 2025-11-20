Защитник «Ростова» Виктор Мелехин отметил, что команда смогла исправить положение в таблице РПЛ после плохого начала сезона.

Виктор Мелехин globallookpress.com

«Ростов» после 15 туров РПЛ набрал 18 очков. Клуб идет 9-м в турнирной таблице.

«Первый круг для "Ростова"? Понятно, что всегда хочется выступить лучше, но по тому, как мы плохо начали этот сезон, думаю, нормально в целом.

Ушли лидеры, плюс календарь был тяжёлым. В целом у нас была лишь одна провальная игра была — с "Крыльями Советов". Но, слава богу, что удалось исправить ситуацию», — сказал Мелехин «Матч ТВ».