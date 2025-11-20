Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал слухи о возможном возвращении Марцела Лички на пост главного тренера клуба.

Марцел Личка globallookpress.com

«Не мне судить. При Личке у меня получался хороший первый сезон. Тяжело говорить о его возвращении», — передает слова Гладышева «Чемпионат».

Марцел Личка в прошлом уже руководил «Динамо» с 2023 по 2025 год, заняв дважды третье место в чемпионате России. Ранее ходили слухи о возможном интересе к Личке со стороны московского «Спартака», где агенты тренера предлагали его кандидатуру.