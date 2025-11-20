Экс-полузащитник московского «Динамо» и сборной Белоруссии Максим Ромащенко высказался в пользу смены главного тренера в столичном клубе, отметив, что это пойдет на пользу команде.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Думаю, что Ролан Гусев сможет как следует настроить парней на эту встречу, и они покажут совсем другой футбол — быстрый, веселый и ярко-атакующий, который так полюбился болельщикам за предыдущие два сезона, а не то, что мы видели летом и осенью»,﻿ — сказал Ромащенко Sport24.

В понедельник, 17 ноября, Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Его временно заменил Ролан Гусев. 23 ноября команда сыграет против «Динамо» из Махачкалы в 16-м туре РПЛ.​