Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат выразил мнение, что отставка Деяна Станковича с поста главного тренера положительно скажется на психологическом состоянии команды в предстоящем матче с ЦСКА.

Деян Станкович globallookpress.com

«Думаю, что ЦСКА здесь придется не так-то просто. Потому что в Спартаке смена тренера — будут корректировки. Красно-белым с новыми эмоциями нужно биться за победу. Это решение пойдет на пользу»,﻿ — сказал Гранат в интервью «Матч ТВ».

Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на поле красно-белых в субботу, 22 ноября, начало в 16:45 по московскому времени. ЦСКА с 33 очками занимает второе место в таблице, а «Спартак» с 25 очками — шестое.