Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенес отметил положительные изменения в команде под руководством главного тренера Венсана Компани.

Венсан Компани globallookpress.com

«Всегда говорил, что когда у тебя есть команда, которой ты очень доволен, наконец-то можешь расслабиться и отдохнуть на трибуне. Это, на самом деле, идеальная модель, именно такой мы хотим видеть Баварию. У Компани есть несколько преимуществ над своими предшественниками. Предыдущие тренеры всегда давали темы для обсуждения журналистам на несколько недель. С ним все иначе, потому что он хочет говорить о футболе, это хорошо для Баварии»,﻿ — приводит слова Хенеса Bild.

После десяти сыгранных матчей в чемпионате Германии «Бавария» набрала 28 очков, лидируя в турнирной таблице сезона 2025/26.