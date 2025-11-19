По информации «Евро-Футбол. Ру», нападающий «Зенита» Александр Соболев привлёк внимание белградской «Црвены Звезды». Сербский клуб рассматривает вариант с арендой российского форварда.

Александр Соболев globallookpress.com

В нынешнем сезоне Соболев провёл за петербургскую команду 19 матчей, отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

«Црвена Звезда» набрала 35 очков в 14 встречах и занимает вторую позицию в чемпионате Сербии. Кроме того, команда участвует в Лиге Европы, где после четырёх туров имеет 4 очка и находится на 25-м месте в общем рейтинге этапа.

В ближайшее воскресенье, 23 ноября, белградцы на выезде встретятся с «Явором» (10-е место, 17 очков) в рамках 16-го тура чемпионата. Начало матча — в 18:00 мск.