Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию в «Динамо» и «Спартаке» откуда недавно были уволены главные тренеры.

«Отставка Карпина была неожиданной. Думал, что до зимнего перерыва Карпин доработает. Наверное, Валерий Георгиевич взвесил все за и против, решил сосредоточиться на работе в сборной. Совмещение, как оказалось, отрицательно влияет и на сборную, и на клуб.

У Гусева был подобный опыт в прошлом году. В концовке достаточно хорошо исполнял обязанности главного тренера. Человек в футболе давно, человек с большим опытом. Я вообще всегда за наших ребят, потому что у нас столько молодых тренеров, у которых есть лицензии, а, по сути, никто и не работает, это обидно.

Хочется, чтобы дали шанс развиваться. Но я думаю, что "Спартак" и "Динамо" зимой найдут себе новых главных тренеров. Не верится, что Гусев и Романов могут остаться главными тренерами до конца сезона», — сказал Сенников «Матч ТВ».

После первого круга «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ. «Спартак» располагается на 6-й строчке (25 очков).