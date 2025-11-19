Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию в «Динамо» и «Спартаке» откуда недавно были уволены главные тренеры.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Отставка Карпина была неожиданной.  Думал, что до зимнего перерыва Карпин доработает.  Наверное, Валерий Георгиевич взвесил все за и против, решил сосредоточиться на работе в сборной.  Совмещение, как оказалось, отрицательно влияет и на сборную, и на клуб.

У Гусева был подобный опыт в прошлом году.  В концовке достаточно хорошо исполнял обязанности главного тренера.  Человек в футболе давно, человек с большим опытом.  Я вообще всегда за наших ребят, потому что у нас столько молодых тренеров, у которых есть лицензии, а, по сути, никто и не работает, это обидно.

Хочется, чтобы дали шанс развиваться.  Но я думаю, что "Спартак" и "Динамо" зимой найдут себе новых главных тренеров.  Не верится, что Гусев и Романов могут остаться главными тренерами до конца сезона», — сказал Сенников «Матч ТВ».

После первого круга «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.  «Спартак» располагается на 6-й строчке (25 очков).