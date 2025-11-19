Товарищеские матчи сборной России по футболу в 2025 году суммарно посетили 247 935 болельщиков, сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная России по футболу globallookpress.com

В среднем каждую из восьми домашних встреч российской сборной посещали 30 991 зритель. Всего в 2025 году сборная провела 10 товарищеских матчей, из которых восемь прошли на домашней арене, а по одному — в Минске и Дохе.

Последним матчем в году стала игра 15 ноября в Сочи, где подопечные Валерия Карпина уступили сборной Чили со счетом 0:2 — это первое поражение россиян с ноября 2021 года. Самой посещаемой игрой сборной стала встреча с Нигерией в июне, которая собрала 45 638 зрителей в «Лужниках».​