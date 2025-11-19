Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби «Спартак» — ЦСКА.
«Всегда, конечно, приход в команду нового тренера как‑то мотивирует игроков. Так что, в каком‑то смысле, "Спартак" — фаворит. Против ЦСКА говорит то, что слишком много игроков было задействовано в сборных командах, отлучались из команды, не работали вместе. Поэтому "Спартак" фаворит, но ЦСКА своей организацией превосходит "красно‑белых". "Спартак" может быть хорошо эмоционально мотивирован, но качество игры не очень мне понятно», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в ближайшую субботу, 22 ноября.