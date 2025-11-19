Центральный защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелехин считает, что футболисты должны заниматься своим делом, а не комментировать возможные разговоры об уходе главного тренера.

Виктор Мелехин globallookpress.com

Недавно в СМИ прошла информация, что Джонатан Альба в ближайшее время покинет «Ростов» и команда получит нового главного тренера.

«Слухи на то и слухи, они нас не особо касаются, мы занимаемся своим делом. Слава богу, мы набираем очки, где‑то выигрываем, где‑то нет. Но все стараются, бьются на поле. Да, может быть, у нас не такой зрелищный футбол, как раньше, но, повторюсь, главное — набирать очки», — сказал Мелехин «Матч ТВ».

После первого круга «Ростов» идет девятым в таблице РПЛ с 18 очками. В 16-м туре команде предстоит гостевой матч с «Крыльями Советов» 23 ноября. 44-летний Альба возглавил «Ростов» в феврале 2025 года.