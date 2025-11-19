В группе Е также завершились два матча заключительного тура отбора на ЧМ-2026.
Испания и Турция сыграли вничью — 2:2
Уже на 4-й минуте Дани Ольмо вывел испанцев вперед. Турки смогли отыграться на исходе первого тайма после точного удара Дениса Гюля.
На 57-й Салих Озджан вывел гостей вперед с передачи Оркуна Кекчю.
Испания смогла уйти от поражения на 62-й минуте после гола Микеля Оярсабаля.
Результат матча
ИспанияМадрид2:2ТурцияАнкара
1:0 Даниэль Ольмо 4' 1:1 Дениз Гюль 42' 1:2 Салих Озкан 55' 2:2 Микель Оярсабаль 62'
Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Микель Мерино (Ферран Торрес 46'), Алейш Гарсия, Фабиан Руис (Пабло Форнальс 84'), Микель Оярсабаль (Алекс Баэна 64'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес 74'), Ереми Пино (Саму Агехова 64')
Турция: Чаглар Сёюнджю, Самет Акайдын, Мерих Демирал (Юсуф Акчичек 84'), Зеки Челик, Салих Озкан (Атакан Каразор 78'), Оркун Кёкчю, Ирфан Кавечи (Мерт Мюльдюр 69'), Ферди Кадиоглу (Мустафа Эскихеллач 78'), Дениз Гюль (Юсуф Сари 69'), Алтай Байындыр, Baris Alper Yilmaz
Жёлтые карточки: Алекс Баэна 69' — Дениз Гюль 13', Салих Озкан 76', Мерих Демирал 80', Мустафа Эскихеллач 90', Алтай Байындыр 90+4'
В параллельной встрече Болгария дома переиграла Грузию — 2:1.
В первом тайме болгары забили два гола. Сначала на 10-й минуте отличился Георгий Русев, а через 11 минут забил Филип Крастев.
Грузия смогла забить лишь гол престижа на 88-й минуте благодаря точному удару Луки Лохошвили.
Результат матча
ИспанияМадрид2:2ТурцияАнкара
1:0 Даниэль Ольмо 4' 1:1 Дениз Гюль 42' 1:2 Салих Озкан 55' 2:2 Микель Оярсабаль 62'
Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Микель Мерино (Ферран Торрес 46'), Алейш Гарсия, Фабиан Руис (Пабло Форнальс 84'), Микель Оярсабаль (Алекс Баэна 64'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес 74'), Ереми Пино (Саму Агехова 64')
Турция: Чаглар Сёюнджю, Самет Акайдын, Мерих Демирал (Юсуф Акчичек 84'), Зеки Челик, Салих Озкан (Атакан Каразор 78'), Оркун Кёкчю, Ирфан Кавечи (Мерт Мюльдюр 69'), Ферди Кадиоглу (Мустафа Эскихеллач 78'), Дениз Гюль (Юсуф Сари 69'), Алтай Байындыр, Baris Alper Yilmaz
Жёлтые карточки: Алекс Баэна 69' — Дениз Гюль 13', Салих Озкан 76', Мерих Демирал 80', Мустафа Эскихеллач 90', Алтай Байындыр 90+4'
Испания с 16 очками выиграла квартет Е, Турция (13) — вторая, Грузия (3) — третья и Болгария (3).