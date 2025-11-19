Экс-нападающий молодежной сборной России Алексей Гасилин считает, что московскому «Локомотиву» жизненно важно заключить новое соглашение с капитаном Дмитрием Бариновым.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Я думаю, что это просто важнейший игрок для железнодорожников. Например, Батраков — правильный и порядочный человек, где‑то скромный. Он должен чувствовать себя раскованно, возможно, даже за счет более старшего партнера. В "Локомотиве" Баринов является именно таким для Батракова.

В сборной, например, Леша не то что стушевался на фоне Головина, Миранчука и других, а был немножко не в своей тарелке. Баринов для "Локомотива" человек, олицетворяющий этот клуб, человек, выигрывавший чемпионат. Это основной игрок команды, и если договариваться, то точно с Бариновым. Причем этот сезон — он еще круче стал играть. Баринов — важнейший актив "Локомотива", его точно нельзя терять», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

29-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и провел всю карьеру здесь. Нынешнее соглашение опорника истекает летом 2026 года и пока стороны никак не могут договориться о его продлении. Известно, что интерес к Баринову проявляет ЦСКА.

В этом сезоне Баринов в 21 матче забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.