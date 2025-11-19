Московский «Локомотив» и главный тренер Михаил Галактионов согласовали условия нового контракта, информирует «Чемпионат».

Михаил Галактионов globallookpress.com

41-летний специалист подпишет соглашение на улучшенных условиях и сохранит полностью свой тренерский штаб.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Сейчас железнодорожники идут на 4-й строчке в таблице РПЛ с 30 очками.

В 16-м туре москвичи примут на своем поле «Краснодар» (33), являющийся лидером в РПЛ. Встреча пройдет 22 ноября в 19:45 (мск).

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к нему со стороны московского «Динамо», где он начинал тренерскую карьеру в молодежных командах.