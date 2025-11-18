Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Ожидал, что будет хорошее качество игры, стабильный футбол, потому что мы во всем клубах играем примерно одинаково… Больше в атаку, чем в оборону. Но не ожидал, что результат такой будет. Сразу сказал, что не будем мальчиками для битья», — заявил Талалаев в интервью для YouTube-канала «Это футбол, брат! ".

В настоящий момент 'Балтика' располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.