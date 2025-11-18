Футбольный клуб «Рома» активно ищет усиление атакующей линии и сосредоточен на приобретении нового центрального нападающего, сообщает Fichajes со ссылкой на Metro.
Римляне значительно ускорили переговоры по поводу Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед». Предполагаемая сделка включает аренду игрока с последующей опцией выкупа за €35 млн. Однако на данный момент окончательное согласие на трансфер со стороны английского клуба ещё не получено.
Кроме того, на позицию центрального форварда рассматривается и альтернативный вариант — молодой нападающий Матис Тель из лондонского «Тоттенхэма».