Футбольный клуб «Рома» активно ищет усиление атакующей линии и сосредоточен на приобретении нового центрального нападающего, сообщает Fichajes со ссылкой на Metro.

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

Римляне значительно ускорили переговоры по поводу Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед». Предполагаемая сделка включает аренду игрока с последующей опцией выкупа за €35 млн. Однако на данный момент окончательное согласие на трансфер со стороны английского клуба ещё не получено.

Кроме того, на позицию центрального форварда рассматривается и альтернативный вариант — молодой нападающий Матис Тель из лондонского «Тоттенхэма».