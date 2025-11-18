Полузащитник «Барселоны» Рафинья приступил к тренировкам после травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба на странице в соцсетях.

Рафинья — полузащитник «Барселоны» globallookpress.com

Напомним, что бразилец получил повреждение в конце сентября во время встречи 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1). После этого, у Рафиньи случился рецидив травмы на тренировке.

В следующем матче «Барселона» сыграет против «Атлетика» на реконструированном «Спотифай Камп Ноу».

В нынешнем сезоне Рафинья провел за «сине-гранатовых» 6 матчей в рамках Примеры, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.