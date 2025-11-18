Помимо «Сити», за игроком следят дортмундская «Боруссия» и «Бавария» . Также ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность его подписания на условиях свободного трансфера по окончании сезона. В текущем сезоне Бундеслиги Эль-Мал сыграл в 10 матчах, забив четыре гола и отдав 1 результативную передачу.

По данным Sky Sport Germany, скауты английского клуба посещали недавние матчи немецкой команды, чтобы лично оценить игру молодого футболиста. По информации источника, «Кельн» оценивает трансфер Эль-Мала в 40 миллионов евро.

