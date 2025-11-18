Отечественный тренер Валерий Овчинников прокомментировал решение Валерия Карпина уйти с поста главного тренера московского «Динамо».

Валерий Карпин globallookpress.com

«Напрашивалось, что Карпина снимут. Это Динамо, в котором был Романцев — он там чуть с ума не сошел. С чего вдруг Карпин решил, что продавит? Не продавишь! Решение Карпина возглавить Динамо изначально было ошибкой»,﻿ — сказал Овчинников «Чемпионату».

Карпин покинул пост после пяти месяцев работы, сосредоточившись на сборной России. За это время «Динамо» заняло 10-е место в Российской Премьер-лиге, набрав 17 очков в 15 турах, выдав худший за десять лет первый круг чемпионата.