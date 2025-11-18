Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что до конца календарного года команду будет тренировать Ролан Гусев, который сейчас исполняет обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина.

Ролан Гусев globallookpress.com

«До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются»,﻿ — приводит слова Степашина «Интерфакс».

Ролан Гусев — воспитанник «Динамо», за который провел 161 матч и забил 28 голов. В тренерском штабе клуба он работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера в конце прошлого сезона.

После 15 туров Российской Премьер-лиги «Динамо» занимает 10-е место, набрав 17 очков. В следующем матче команда сыграет с махачкалинским «Динамо».​