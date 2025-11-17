Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года против Португалии (1:9).

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам еще больше мотивации для роста. Мы не сдаемся и продолжаем работать, все впереди. Спасибо всем кто поддерживал и переживал»﻿, — написал Сперцян в своем телеграм-канале.

Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Единственный гол Армении на 18-й минуте забил сам Сперцян. После этой победы Португалия гарантировала себе выход на чемпионат мира 2026 года, а Армения с 3 очками после шести матчей занимает последнее четвёртое место в группе F.