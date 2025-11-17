Исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина будет Ролан Гусев. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ролан Гусев globallookpress.com

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера команды Валерия Карпина.

Гусев ранее был назначен и. о. главного тренера бело-голубых после увольнения Марцела Лички. Под его руководством команда одержала 3 победы и потерпела 1 поражение.

Карпин работал в «Динамо» с начала сезона-2025/2026. По итогам первого круга РПЛ «бело-голубые» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.