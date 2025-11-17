Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», об этом сообщил специалист в своем обращении.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском "Динамо" и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам "Динамо". Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Карпин работал в «Динамо» с начала сезона-2025/2026. По итогам первого круга РПЛ, «бело-голубые» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.