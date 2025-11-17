Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

«Валерий Георгиевич был изначально сосредоточен на сборной России.  Он решил попробовать себя в двух амплуа, пришел работать в "Динамо".  К сожалению, результат оказался не очень хорошим, будем честны.  И было слишком мало времени на все.  Чтобы собрать и сыграть команду, нужно гораздо больше времени.  Если бы он остался в клубе на год‑полтора, тогда бы что‑то вышло.  Руководство "Динамо" хотело результата здесь и сейчас, но так не бывает.  Совмещение — это всегда сложно, Олег Романцев не даст соврать.

Это тот случай, когда тренеру нужно сосредоточиться на одной команде.  Карпин выбрал главную команду страны — сборную России.  Теперь он сможет снова отдавать все силы и душу ей.  Как мы видим по прошлому опыту, у него получалось это хорошо.  Сборная установила рекорд, долго не проигрывала.  Но в последних матчах игра просела, команда не играла в полном объеме.  Это все из‑за накопившейся усталости», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Карпин работал в «Динамо» с начала сезона-2025/2026.  По итогам первого круга РПЛ, «бело-голубые» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.