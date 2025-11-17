Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк рассказал, что в мае 2024 года одновременно вел переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Томас Франк globallookpress.com

На тот момент Франк возглавлял «Брентфорд», однако из-за поиска «Юнайтед» замены Эрику тен Хагу и «Челси» преемника Маурисио Почеттино датский специалист оказался на виду у ведущих клубов.

«Вести переговоры с двумя из десяти крупнейших клубов мира с разницей в пару часов — это что-то невероятное. Я понимал, что ни одну из этих позиций не получу, но все равно это был большой опыт. Помню, как шел по парку Баттерси между встречами и думал: "Томас Франк из Фредериксверка — неужели я действительно переживаю это? " — поделился Франк в интервью TV 2 Sport.

В итоге "Челси" выбрал Энцо Мареску, а "Юнайтед" временно оставался с тен Хагом, которого позже сменил Рубен Аморим.

Сам Франк стал главным тренером "Тоттенхэма" в июне 2025 года.