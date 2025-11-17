Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о шансах «Краснодара» защитить чемпионский титул в РПЛ.

Мурад Мусаев («Краснодар»)
«"Краснодар" имеет достаточно потенциала, качества игры, лидеров команды.  Они могут претендовать на повторение прошлогодних результатов.  В матче с "Балтикой" не последним фактором были определённые проблемы в составе — потеря Кордобы.  Матч со "Спартаком" оставил двоякое впечатление.  Карточки создали медвежью услугу. "Краснодар" сыграл без сил с "Балтикой".  А добывание очков с этой командой — трудоёмкий процесс. "Балтика" играет организованно, физически подготовлена.  Это хорошо видно по единоборствам», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

«Краснодар» с 33 очками возглавляет турнирную таблицу после 15-ти туров.