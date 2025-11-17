«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность трансфера нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес x.com/Atleti

Главный тренер парижан Луис Энрике видит в 25-летнем аргентинце идеальное усиление атаки клуба и уже несколько недель изучает варианты перехода. Сам Альварес положительно относится к идее играть под руководством Энрике и готов перейти в «ПСЖ», если клубы договорятся.

Интерес к форварду также проявляют «Барселона» и несколько клубов английской Премьер-лиги, но чемпион мира в составе сборной Аргентины не хочет возвращаться в Англию. Стоимость трансфера «Атлетико» оценивает примерно в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хулиан Альварес провел 12 матчей в Ла Лиге, забил семь голов и сделал две результативные передачи.